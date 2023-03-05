قطاع مياه النيل يختبر المتقدمين للعمل بالرى المصرى بدول الحوض

يواصل قطاع شئون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة التعاون مع دول حوض النيل ومنها إرسال المهندسين والعاملين لمتابعة تنفيذ خطة المشروعات الثنائية التى تتم لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل بمنح ومساعدات مصرية، وأيضًا متابعة إجراءات توفير الموارد المائية اللازمة.

تقييم واختبار المتقدمين للعمل بالرى المصرى بعدة دول من حوض النيل

يأتى ذلك فيما عقدت اللجنة المشكلة من قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا، وذلك بغرض تقييم واختبار المتقدمين للعمل بالري المصري بعدة دول من حوض النيل منها دولة السودان، ودولة جنوب السودان، وأوغندا، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل للوظائف المعلن عنها، وذلك ضمن أعمال متابعة إمدادات الموارد المائية وتوفيرها لكل القطاعات.

كما عقدت اللجنة المشكلة بمقر قطاع شئون مياه النيل، الأحد، عددًا من المقابلات لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الادارية المعلن عنها ومنها وظيفة مدير شئون العاملين، وإخصائي شئون عاملين، وكاتب شطب حسابات وصراف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

اختيار أفضل العناصر لتلبية احتياجات العمل

إضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة المشكلة لاختبار العاملين، على اختيار أفضل العناصر المتميزة، وذلك لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والتفاني والاتقان، وبما يمكن من تحقيق أهداف التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا خدمة منظومة الموارد المائية والرى.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ خطة مشروعات فى التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وذلك ضمن الجهود المصرية في التعاون الثنائى مع دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني دول الحوض، وتنفيذ المشروعات التي تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير المياه الشرب النقية للمواطنين والحد من مخاطر الفيضان وإزالة الحشائش من البحيرات وحفر الآبار الجوفية في المناطق السكنية.