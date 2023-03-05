الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان منزل «العقاد» تمهيدًا لتحويله لمتحف (صور)

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

ضمن جولتها بمحافظة أسوان؛ قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بزيارة منزل الأديب الكبير "عباس محمود العقاد"، والمُقرر تحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح يضم مقتنيات العقاد ومكتبته التي تبرعت بها أسرة الأديب الراحل.

وأكدت وزيرة الثقافة، اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بمنزل الأديب الكبير "عباس العقاد"، وقد أصدر توجيهاته بترميم المنزل ورفع كفاءته، وتحويله إلى متحف ومزار لكل عشاق الأديب الراحل، مُشيرةً إلى أن الدولة المصرية لديها خطة لتكريم الرموز من أبنائها في كل المجالات، حتى يكونوا نموذجًا يُحتذى به من قِبل الأجيال الجديدة.

يُذكر أن منزل الأديب الراحل "عباس محمود العقاد"، يقع على مساحة 220 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي، واثنين علويين، بالإضافة إلى سطح المنزل، وصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمعاينته والبدء الفوري في ترميمه ورفع كفاءته.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد تفقدا أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة أسوان"، وإنشاء مكتبة "مصر العامة"من أجل الوقوف على تطورات سير العمل بهما.

بدأت الجولة بتفقد "قصر ثقافة أسوان"، وشددت وزيرة الثقافة على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالموقع، من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، كما وجهت بضرورة تذليل كل العقبات التى تعوق سير العمل، وضرورة إجراء تعديلات في التصميمات بما يتناسب مع الهوية البصرية، إلى جانب وضع تصور لاستغلال كل جزء من الموقع، بما يتناسب مع طبيعته الخاصة، وموقعه المتميز على كورنيش النيل بأسوان.

من جهته؛ أكد محافظ أسوان أهمية قصر الثقافة بالنسبة لأبناء مدينة أسوان، إضافة إلى موقعه المُتميز على كورنيش النيل، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متابعة مُشتركة من الوزارة والمحافظة، لمتابعة سير العمل بالقصر، والانتهاء منه في الوقت المُحدد له.

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
منزل الأديب الكبير عباس محمود العقاد متحف ومزار ثقافي وسياحي مقتنيات العقاد عباس العقاد الدكتور مصطفى مدبولي قصر ثقافة أسوان

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