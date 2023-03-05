نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن رفضه التصريحات التي أدلى بها رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الهجوم ضد منشآت نووية إيرانية.

وقال جروسي، الذي أجرى زيارة إلى طهران بدأت الجمعة الماضية، إن أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية يعتبر عملًا غير شرعي.

من جانبه، أكد نتنياهو رفضه لذلك التصريح، قائلًا: "تصريحات جروسي بشأن الملف النووي الإيراني بلا قيمة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "جروسي هو شخص مسئول، لكنه أدلى بتصريحات غير مسئولة، ونهج الدبلوماسية مع إيران أصبح على وشك الموت".

وتأتي تصريحات جروسي في ظل التقارير التي تحدثت عن هجمات إسرائيلية ضد منشآت نووية إيرانية.