مبابى يتحدث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان بعد الرقم التاريخى

تحدث كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من جديد عن مستقبله مع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

مبابي دخل التاريخ أمس أمام نانت بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 201 هدف.

وقال مبابي في تصريحات ما بعد اللقاء: "أنا لا أربط مستقبلي بدوري الأبطال، إذا كان ذلك وضعي من دون تقليل احترام للنادي فسأكون بعيد جدًا جدًا من هُنا".

وأضاف: "بالطبع البالون دور هو دائمًا هدف للاعبين الذين في هذا الصنف، إنه شيء أفكر فيه ولكنه ليس لحظيًا، إنه أمر موجود في رأسي، هذا طبيعي إذا استمر الأمر هكذا، فلن نكون بعيدين جدًا".

وعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نانت 4-2، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة 26 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يواجه مضيفه رين اليوم ضمن منافسات المرحلة ذاتها.