الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كأنك في قلب الدمار.. «القاهرة الإخبارية» تستعرض أبرز الزلازل المدمرة بتقنية الواقع المعزز

زلزال تركيا
زلزال تركيا

كشف تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان “بتقنية الواقع المعزز، كأنك في قلب الدمار”، أشهر  الزلازل المدمرة خلال الـ 100 عام الأخيرة.

زلزال تشيلي 

زلزال تشيلي عام 1960 وهو أكبر زلزال سجل في القرن العشرين، بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر، وقد نشأ الزلزال قبالة سواحل جنوب تشيلي في 22 مايو 1960، وتسبب في أضرار جسيمة وفقدان في الأرواح على حد سواء في هذا البلد، ونتيجة لكارثة تسونامي التي ولدتها في المناطق الساحلية البعيدة للمحيط الهادئ.

وبلغت عدد الوفيات 5000 شخصا، وتشريد ملايين الأشخاص.

زلزال ألاسكا العظيم 

زلزال ألاسكا العظيم في عام 1964 وفي تمام الساعة 5:36 صباحاً استيقظ سكان ولاية ألاسكا على زلزال هو الأعنف في تاريخ الولاية وعرف هذا الزلزال باسم زلزال ألاسكا العظيم وزلزال جمعة الآلام.

بلغت قوته 9.2 درجة على مقياس ريختر، ورغم قوته إلا أنه خلف 128 ضحية فقط، وذلك لقلة أعداد السكان في تلك المنطقة المتجمدة، ولكنه تسبب في خسائر بالممتلكات قدرت بنحو 311 مليون دولار.

زلزال تانجشان 

وقع عام 1976، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، زلزالا مدمرا بمدينة تانجشان الصينية، والمناطق المحيطة بها، وحولها لأنقاض وخلف أكثر من ربع مليون ضحية، وتشريد 160 ألف عائلة، وتكبدت الصين خسائر مادية قدرت بنحو 10 مليار يوان.

زلزال المحيط الهندي 

وقع عام 2004، قبالة جزيرة سوماطرة وبلغت قوته 9.1 درجة بمقياس ريختر، وتبعته موجة تسونامي عملاقة تسببا معا في مصرع 200 ألف شخص، وتشريد مليون و700 ألف فرد، في دول جنوب شرق آسيا.

زلزال تركيا وسوريا 

وقع في فبراير 2023، في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر، مخلفا آلاف الضحايا وتشريد أعداد لاتحصى في ظل البرد القارس، وتبعه زلزالا آخر بلغت قوته 7.5 درجة، ولم يضرب زلزالا قويا مثله في منطقة مأهولة بالسكان منذ عام 1939، لذلك يعد زلزال تركيا وسوريا أعنف زلزال ضرب المنطقة منذ عقود.

زلازل مدمرة زلزال تركيا آثار زلزال تركيا دمار زلزال سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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