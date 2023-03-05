الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق سيارة ملاكى بالغربية

حريق سيارة ملاكي
حريق سيارة ملاكي

شب حريق فى سيارة ملاكى بعد انحراف مسارها ونزولها الأراضي الزراعية في طريق قرية منشأة الكردي بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى سيارة ملاكى على طريق قرية منشأة الكردى مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتبين انحراف سيارة ملاكى عن مسارها ونزولها للأراضى الزراعية ونشوب حريق بها بعد حدوث ماس كهربائي.

تم إخماد الحريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق سيارة ملاكي الأراضي الزراعية كفر الزيات الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية

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