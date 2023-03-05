النيابة العامة تحقق مع مديرى منصة «هوج بول»

أمرَ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، تشكيل فريق مِن نيابةِ الشئون الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغ المقدمِ ضد مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول» ويعاقب القانون المصري كل من يتعامل فى العملات الرقمية.

كانت أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.

كان قد تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول - Hogg Pool- على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها حوالى 19 مليون جنيه.