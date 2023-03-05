الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 بحادث تصادم بطريق القصير

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شاب مصرعه وأصيب آخران، اليوم الأحد، فى حادث تصادم موتوسيكلين على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 40 بقنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق "قفط - القصير" عند الكيلو 40، وتبين مصرع حمدى محمد عبدالوهاب، 32 عامًا، وحمدى محمد الصغير، 18 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد محمد عبدالوهاب، 12 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

طريق القصير حادث تصادم مصرع اصابة الجثه طريق قفط - القصير

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