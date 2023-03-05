الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

قبل رحيلها بعامين.. آخر ظهور إعلامى للفنانة شريفة فاضل (فيديو)

شريفة فاضل
شريفة فاضل

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شريفة فاضل بعد رحلة حياة زاخرة بالفن والطرب والأحداث الفنية والإنسانية، بعد أن أهدت الوطن قطعة من قلبها، فصارت أم البطل الشهيد، وسجلت اسمها فى وجدان الملايين بأعمالها الخالدة التى ستبقى على مر الأجيال.

شريفة فاضل الفنانة الراحلة أهدت الوطن أغلى ما تملك ومنحته قطعة من قلبها، فهى أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذى استشهد فى حرب الاستنزاف، فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها لتشد من عزائمهن ومن عزائم الأبطال المحاربين بأغنيتها الشهيرة "أم البطل".

آخر ظهور لـ شريفة فاضل 

وفي آخر ظهور إعلامي كشفت الفنانة الراحلة شريفة فاضل، عن كواليس أغنية "أم البطل"، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا المساء مع قصواء"، بتاريخ 10 أكتوبر 2020.

وقالت شريفة فاضل، إنه من الصعب أن تغني الأم لنجلها الشهيد، مؤكدة صعوبة الموقف عليها، مرددة: "الأغنية عاشت عشان كانت من الأم لابنها ودي حاجة كبيرة لما الأم تغني لابنها، وبتكون صعبة شوية".

وعن حقيقة تأثر بعض ممن حضروا كواليس تسجيل الأغنية وطلب الفنانة فايزة أحمد غناءها، أكدت الفنانة شريفة فاضل أن الفنانة فايزة أحمد طلبت منها عدم غنائها لما لمسته مني من تأثر كبير، قائلة: "فايزة لما شافتني تعبت وأنا بغنيها قالتلي لما إنتي تعبانة كدة ما بلاش تغنيها، ولكني أنا أصريت إني أعملها.. الأم صعب فعلًا تغني لابنها الحمدلله".

أعمال شريفة فاضل الفنية 

وحققت شريفة فاضل نجاحات كبيرة وقدمت العديد من الأعمال، التى تعتبر علامات فى تاريخ الطرب، منها "فلاح كان فايت بيغنى، حارة السقايين، آه من الصبر وآه، أمانة يا بكرة، آه يالمكتوب، الليل، مبروك عليك يا معجبانى"، وغيرها من الأغانى الشهيرة التى حققت نجاحًا وانتشارًا واسعًا، كما قامت ببطولة عدد من الأفلام، منها: "أولادى، وداعًا يا غرامى، حارة السقايين، مفتش المباحث، ليلة رهيبة، اللعب بالنار، فى مهب الريح، فاتنة الجماهير، غازية من سنباط، سلطانة الطرب".

ووصل رصيدها إلى 20 فيلمًا، 15 منها كممثلة، و5 كمطربة، وتعاونت مع كبار الملحنين، منهم رياض السنباطى ومحمد الموجى ومنير مراد وبليغ حمدى، وحازت لقب سلطانة الطرب لجمال صوتها وأدائها شخصية منيرة المهدية، التى أسندها لها مخرج الروائع حسن الإمام.

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