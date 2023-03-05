ميناء بورسعيد السياحي يستقبل الباخرة السياحية BOREALIS

شهد ميناء بورسعيد السياحى صباح اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السياحة، حيث استقبل ميناء بورسعيد الباخرة السياحية BOREALIS على متنها 628 بحارا و832 راكبا من جنسيات مختلفة، في تمام الساعة الثالثة فجرا، قادمة من برنديس إيطاليا وسوف تتجه لميناء سفاجا بالبحر الأحمر بطول 238 مترا وعرض 32.29 متر وبحمولة كلية 59652 طنا.

ومن المقرر، أن يزور السائحون المعالم والمناطق الأثرية والسياحية والمتاحف المختلفة بمحافظة بورسعيد، ثم تغادر الباخرة السياحية يوم الإثنين متجهة نحو ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود.

ولفت إلى أن البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتنشيط السياحة بالدولة المصرية و عودة الازدهار السياحي لمصر بين دول العالم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث