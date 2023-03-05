الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح» يحقق المركز الرابع فى مسابقة الإلقاء المسرحى

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أشاد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، بالإنجازات المتواصلة والنجاحات البارزة للقطاع التعليمي بالمحافظة وحصد طلاب وطالبات مطروح مراكز متقدمة في المسابقات المركزية لجميع الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي تسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الجد والاجتهاد أساس التفوق والإبداع، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح حقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية  فى مسابقة الإلقاء المسرحي الشعري والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وأفاد بأن الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات، حصدت ذلك المركز المتقدم جمهوريًا في مسابقة الإلقاء للمرحلة الإعدادية.

وقدّم وكيل تعليم مطروح الشكر لتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين وإدارة المدرسة تقديرًا لهذا الإنجاز على مستوى الجمهورية والذي جاء تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة المرحلة الماضية.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الإلقاء المسرحي إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة انتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.

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