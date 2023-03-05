الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ طب جراحة العيون تكشف مخاطر العدسات اللاصقة على العين ومتى يمكن استخدامها

العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة

أوضحت الدكتورة رانيا العيسوي، أستاذ طب وجراحة العيون بطب القصر العيني، مخاطر العدسات اللاصقة على العين، قائلة:"إن العدسات اللاصقة هي أحد وسائل عيوب الإبصار الهامة، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد النظارة الطبية".

 

وأضافت خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يوجد حوالي 160 مليون شخص حول العالم يستخدم العدسات اللاصقة، لافتة إلى أن العدسات اللاصقة أسلوب علاجي مهم، لكن يجب أن يتم استخدامه بشكل صحيح وطريقة آمنة. 

 

وأوضحت أن استخدام العدسات اللاصقة يجب أن يتم تحت إشراف طبيب مختص، وتكون مصدر العدسات مصدر معروف وموثوق به، لافتة إلى أنه لا يجب شراء عدسات من أماكن غير مرخصة مثل الأكشاك وصالونات التجميل، وبالتالي فإن استخدام العدسات يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب ومن المكان المرخص حتى نضمن أن العدسة ذات صناعة جيدة وليست أنواع رديئة والتي تسبب حدوث الكثير من المشاكل مثل، القرحة في القرنية، الخراج في القرنية.

 

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص فقدت بصرها واحتاجت إلى زراعة القرنية بسبب حدوث الالتهابات في قرنية العين.

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