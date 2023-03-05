«الإسكان»: تأجيل حجز وحدات «جنة ودار وسكن مصر والإسكان المتميز وقطامية جاردنز»

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأنه تم تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)؛ نظرًا لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان، والذي يتم الحجز من خلاله.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه كان من المقرر بدء الحجز من غد الأحد 5 مارس، وحتى يوم 16 مارس، وقد تم تأجيل الحجز ليبدأ من يوم 26 مارس الجاري، وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالي: يوم الأحد 26 مارس من الساعة 10 صباحًا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحًا لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحًا لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10 صباحًا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10 صباحًا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الإسكان اليوم، قيام راجيف رادهواني، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية، ووفد اقتصادي من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة وتفقد أهم معالمها، حيث استقبلهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأت الزيارة باستقبال وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يوضح المراحل الإنشائية للمدينة، وقد طرح الوفد عدة أسئلة تتضمن الوضع الحالي والمستقبلي للمدينة، والأنشطة الاقتصادية المتاحة، وتم الرد عليها من مسئولي جهاز المدينة.

ثم قام أعضاء وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة، يرافقهم مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لأهم معالم مدينة العلمين الجديدة، شملت الممشى الشاطئى والأبراج، مرورًا بالبواغيز والكباري والمنطقتين الترفيهية والتراثية.

وفي ختام الجولة، تقدم أعضاء وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.