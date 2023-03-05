موعد ليلة النصف من شعبان 2023 وفضلها

يكثر البحث عن موعد ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٣، وفضلها، مع بداية صيام الأيام القمرية أو البيض من الأحد 5 مارس.

موعد ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٣ وفضلها

نعرض لكم في هذا التقرير موعد ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٣، وفضلها مع بداية صيام الأيام البيض من الأحد.

يبدأ موعد ليلة النصف من شعبان 2023 من مغرب يوم الإثنين 5 مارس، والموافق هجريًا 14 شعبان وحتى يوم النصف وهو الثلاثاء 15 شعبان والموافق ميلاديًا 6 مارس.



فضل صيام يوم النصف من شعبان

عن فضل صيام يوم النصف من شعبان، ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر» رواه ابن ماجه.

كما روي عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

دعاء ليلة النصف من شعبان

«يا ذا المن ولا يُمَنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيًّا، فامحُ عنى اسم الشقاء، وأثبتني عندك سعيدًا».

«اللهم في هذه الليلة المباركة افتح أسماعنا وأبصارنا واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، والطف بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك فإنك بكل شيء عليم».

«اللهم في هذا الوقت المبارك نسألك أن تجعلنا من المقبولة أدعيتهم، والمغفورة ذنوبهم، اللهم إنّك إن غفرت لنا فأنت خير راحمٍ بنا، وإنّك إن عذبتنا بما اقترفت أيدينا فإنّك غير ظالمٍ، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهلٌ له، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين».

«ربنا اجعلنا ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهمّ اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويخلصون ويقبلوم وينعمون يا رب العالمين».

«اللهمَّ اشملنا بعفوك وإحسانك، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود ربٌ سواك فيُدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والمِحَن، والفتن ما ظهر منها وما بَطَن، وعن سائر البلاد يا رب العالمين».