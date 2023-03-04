السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أفضل دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. وكريمة يحذر من هذا الأمر

دعاء
دعاء

أفضل دعاء فى ليلة النصف من شعبان، بحسب تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هو "اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فألقني فيه، وإن كنت أعبدك طمعًا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك حبًا وطمعًا في رؤية وجهك الكريم فلا تحرمني رؤية وجهك الكريم".

 

وقال كريمة، خلال لقائه ببرنامج "كلام هوانم"، على قناة "الحدث اليوم"، إن هذا الدعاء يعتبره "دعاء سمو"، وإنه على قدر أهل العزم تؤتى العزائم.

 

وكشف أن المصريين يعتبرون النصف من شعبان، موسم مبارك، وكا من عادات الأجداد المباركين في الريف والصعيد، أن يرسل للعروس لو مخطوبة، عشاء، مردفا: "وكنا نذبح "دكر بط"، وهي عادات عند المصريين، في النصف من شعبان، لأننا نعتبره موسم مبارك". 

 

احذر هذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان

وحذر كريمة، من قول دعاء، سواء في ليلة النصف من شعبان، أو غيرها، وهو "اللهم ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودًا ومقترًا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واكتبني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقا للخيرات".

وأوضح أن الخطأ في هذا الحديث، أن معناه استغفر الله أن القضاء والقدر المبرم ينقلب لمعلق، وربنا ينسخه.

وأشار إلى أن أفضل دعاء هو الدعاء بالمأثور، من الأدعية التي وردت في القرآن من سورة البقرة، حتى جزء عم، مثل دعاء سيدنا آدم، "ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين".

 

وختم كريمة، حديثه بدعاء للبشرية أجمعين، قائلا: "اللهم ارحم الشهداء الذين ماتوا في الزلازل، اللهم جنبنا الزلازل والبراكين والسيول والمحن والفتن، خفف عنا الغلاء وجنبنا الوباء، اجعل لنا عيشة هنية وميتة سوية ومراد غيبر مخزي ولا فاضح، اللهم ارزقنا القناعة والرضا"، مردفا: "ندعو للناس أجمعين مسلمين وغير مسلمين وندعو للعصاة، بالهداية، نحن لا نيأس، فالأمة مملوءة خير، مملوءة أولياء صالحون، وعلماء راسخون، وأناس مسترون، وقراء للقرآن الكريم، وربنا يجعل مصر كما وصفها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ستكونون آمنين من الأعداء والمتآمرين". 

 

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