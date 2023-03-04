الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل رمضان.. إقبال كثيف من المواطنين على منافذ «كلنا واحد» لبيع السلع بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

شهدت شوادر كلنا واحد التي تقيمها وزارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين لشراء السلع الأساسية قبل شهر رمضان المبارك.

 

ووجه المواطنون الشكر إلى رئيس الجمهورية، وأيضا وزارة الداخلية لحصولهم على توفير حماية مجتمعية للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية لهم بأسعار مخفضة لحمايتهم من غلاء الأسعار.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 28 أكتوبر الماضي، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تم إطلاقها أول سبتمبر الماضي، حتى نهاية نوفمبر الماضي، ثم أعلنت في 28 نوفمبر الماضي مدها حتى نهاية ديسمبر الماضي، ثم لنهاية شهر يناير الماضي، قبل أن تعلن مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع مسئولي الكيانات التجارية الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

 

وفى ذات السياق، دفعت وزارة الداخلية بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية التي تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ولاسيما بالمناطق الأشد احتياجًا، والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها الوزارة لهذه الفئات.

 

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