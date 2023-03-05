مدير مركز ترميم «القومى للحضارة»: نتعامل مع كافة القطع الأثرية حتى العصر الحديث

قال محمد عبد الشافى، مدير عام مركز الترميم بالمتحف القومى للحضارة، إن معامل الترميم والصيانة بالمركز تضم، معامل متخصصة وتشمل (وحدة استقبال الآثار - النقل والتغليف والإسعافات الأولية - معامل ترميم الأحجار الضخمة والأغراض المتعددة - ومعمل ترميم اللوحات الزيتية والأيقونات - معمل ترميم المومياوات)، وهناك معمل ترميم الآثار العضوية ويضم (معمل ترميم النسيج والسلاسل - معمل ترميم المخطوطات والبردى - معمل ترميم الآثار الخشبية)، وهناك معمل ترميم الآثار غير العضوية ويضم (معمل ترميم الآثار السيلكتية - معمل ترميم الآثار المعدنية - معمل ترميم الآثار الحجرية الصغيرة - وحدة تنظيف بالسقع بالرمال).

وأضاف عبد الشافى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المركز يتعامل مع كافة القطع الأثرية بداية مما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، ولذلك ستجد داخل المتحف القومى للحضارة المصرية قطعًا أثرية للفنانيين من العصر الحديث كالفنان محمود مختار، والفنان محمد مندور، وغيرهم من الفنانين بالعصر الحديث، وهذا ما يميز متحف الحضارة عن أى متحف آخر يفرق فكل متحف يروى حكاية حقبة محددة أما متحف الحضارة يروى تاريخ الحضارة المصرية وصولا بالعصر الحديث.

وأوضح عبد الشافى أن بداية الرحله للقطعة الأثرية داخل المركز، سواء كانت القطعة الأثرية قادمة من مخزن المتحف أو محولة من أحد المتاحف الأخرى فتدخل فى البداية إلى غرفة التغليف للتعرف عليها وفحصها وعمل تقرير بحالتها القادمة بها، ثم تدخل بعد ذلك إلى وحدة الأنوكسيا، وهذه الوحدة تختص بعلاج التلف البيولوجي للقطعة الأثرية، وخصوصا اللي تسبب الحشرات، وبالذات الآثار العضوية، لتدخل إلى غرفة التعقيم في مدة تتراوح بين 21 يوما إلى 30 يوما لقتل أى حشرات موجودة داخل الأثر، وتعتبر هذه الطريقة هى الأحدث على مستوى العالم فى القضاء على الحشرات داخل الأثر، دون حدوث أى آثار جانبية، وبعد ذلك يأتى دور معمل الإسعافات الأولية للقيام بالإسعافات للقطعة الأثريه، وفى حالة حاجتها إلى ترميم - علاج - أكثر يتم تحويلها معامل الترميم المركزية ولدينا معامل عضوية، وذلك لترميم المنسوجات والمخطوطات والأخشاب، ومعامل غير عضوية لترميم المعادن والفخار والأحجار الصغيرة.