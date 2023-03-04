السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2250 نسخة لكتب علمية وأدبية مطبوعة دون الحصول على تفويض في القاهرة

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 2250 نسخة لكتب علمية وأدبية مطبوعة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك دار نشر كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب العلمية والأدبية بدون فواتير شراء أو إذن كتابي أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الدار المٌشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة القاهرة، وبالتفتيش تم العثور على 2250 نسخة لكتب "علمية وأدبية"، مطبوعة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق الربح المادي.. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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