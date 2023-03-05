حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 5-3-2023 فى محافظات مصر

مع بداية أيام العمل الأسبوعية يحرص العاملين والمواطنين بشكل عام قبل الخروج من المنزل التعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل.

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حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 5-3-2023 في محافظات مصر

وتعرض " الدستور" درجات الحرارة اليوم الأحد 5-3-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس يكون حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية الشرقية وبمناطق جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد، وطقس مائل للدفء على كافة السواحل الشمالية الغربية، وبارد ليلا في أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال ومثيرة للأتربة تؤدى لتدهور الرؤية الأفقية على عدد من الطرق وتكون على فترات متقطعة، وكما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا وتكون كثيفة أحيانا على الكثير الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى والسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء وفي شمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة غربا.





درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: محافظة القاهرة الدرجة العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة.



وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.





وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

