اتحاد عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي تؤكد قوة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع أجور العاملين بالدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم السبت، إن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات تساعد على امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق.

وأضاف البدوي أن قرارات الرئيس السيسي تجعل المواطن يشعر بأن القيادة السياسية مهتمة به وترى وترصد احتياجات المواطنين الحياتية، لافتا إلى أن هذه القرارات توصل رسالة بأن الاقتصاد قوي لأن الاقتصاد إن لم يكن قويا لما استطاعت الحكومة أن تقدم هذه الحزمة الاجتماعية.

وأوضح أن هذه القرارات تعمل على إحداث استقرار اجتماعي، متابعا: "الاقتصاد قوي لأن مفيش دولة غير قوية هتطلع تعلن هذه الزيادات التي تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات".

وأكد أن القيادة السياسية تهتم بالعمال المصريين ودعمه بما يجعله قادر على امتصاص زيادة الأسعار نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.