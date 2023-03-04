السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«من غير متفكر وعلى قد الإيد».. أفكار هدايا عيد الأم 2023

عيد الأم
عيد الأم

أيام قليلة ويهل يوم عيد الأم 2023، والذي يعتبر فرصة جيدة لتقديم الهدايا لـ«ست الحبايب»، فعيد الأم هى مناسبة اجتماعية تم الاحتفال بها منذ بداية القرن العشرين ويختلف موعد عيد الأم من دولة لأخرى، ولكن ترتبط احتفالات عيد الأم بفصول الربيع، فيحتفل به العالم العربي في مارس بينما باقي الدول إما في أبريل أو مايو.

أفكار هدايا عيد الأم 2023 

من أجمل طرق الاحتفال بيوم عيد الأم 2023 وإدخال السرور على والدتك هو مساعدتها في المنزل، وإن لم يكن في الأيام العادية ففي هذا اليوم ممكن أن تأخذ إجازة من عملك أو دراستك وتساعدها في مهام المنزل أو يمكن أن تكون هديتك لها اشتراك مدفوع لعاملة مقيمة معها لمساعدتها.

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هدايا عيد الأم .. هواتف ذكية وأدوات للمطبخ

كما يمكن تقديم الهواتف الذكية بإمكانيات مناسبة فكرة جيدة لهدية عيد الأم، بالإضافة إلى إكسسوارات الموبايل، ميدالية مفاتيح مميزة، ماكينة لصنع القهوة.

 

وهناك بعض الهدايا للأم المحبة للأعمال اليدوية، مثل تقديم ماكينة خياطة، مجموعة إبر الكروشيه أو التريكو وخيوط، بالإضافة إلى الاشتراك لها بورشة لتعليم مهارة جديدة مثل الخياطة أو فن الكروشية.

 

تزيين باب غرفة والدتك بالزهور

من الأفكار الجميلة أيضا أن تزين باب غرفة والدتك بالزهور، فيمكنك الاستمتاع بتزيين باب والدتك الأمامي بأشرطة بلونها المفضل، وكتابة الكروت بها بعض الذكريات المميزة، وبعض الصور الخاصة بها، أيضا طبخ وجبة شهية أو تحديد موعدًا بين الفطور والغداء فكرة رائعة.

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حلويات وكروت معايدة

كما يمكنك أن تشتري لها مجموعة من الحلوي المفضلة لها، ويمكنك أن تأتي لها بمجموعة من النباتات الخضراء التي تدخل على نفسها السعادة والبهجة والراحة النفسية، أو أن تعزمها على العشاء في مطعم فاخر ومميز.

 

ومن الأفكار المميزة أيضا لـ هدايا عيد الأم 2023 هو تقديم ساعة فاخرة، نظارة شمسية، وفي حالة إذا كانت قدرتك المادية لا تسمح بشراء هدية غالية الثمن، فيمكنك أن تأتي بكارت بسيط وتكتب فيه كلمات صادقة ونابعة من قلبك تعبر فيه عن مدي حبك ومشاعرك تجاهها، وإذا كنت ممن لا يجيدون شراء الهدايا فإنه يمكنك أن تعطي لها مبلغ معين من المال تأتي به ما ينقصها.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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