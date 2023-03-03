أبرزها البيتزا والحليب والموز.. أكلات وعصائر شائعة يمكن أن تسبب آلام المعدة

قد يكون مزيج طعام الراحة المفضل لديك يفسد عملية الهضم، في السطور التالية ف نستعرض بعض الأطعمة التي لا يجب تناولها معًا كما اقترحها اختصاصي التغذية.

في الواقع ، تكتسب معظم المجموعات الغذائية المزعجة لصحتنا شعبية في الوقت الحاضر ومن بينها البيتزا- المياه الغازية، والقهوة الباردة، مخفوق الموز (حليب الموز)، ولبن الفاكهة وغيرها الكثير، و هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على عملية الهضم وتسبب الانتفاخ عند تناولها مع الأخرى .

على سبيل المثال ، يجب على المرء أن يأكل الفاكهة قبل ساعتين على الأقل من الوجبة وساعتين بعد الوجبة لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي. لا ينبغي الجمع بين الأطعمة التي تحتوي على الجبن والمشروبات الباردة.

- قائمة بالتركيبات الغذائية المضرة بالصحة

ووفقًا لموقع "hindustan times"، فقد أعد قائمة بالتركيبات الغذائية التي تضر بصحتنا ويجب على المرء تجنبها:

1-الحليب والموز

هل تحب تناول عصير الموز أو المخفوق أول شيء في الصباح؟، مزيج الحليب والموز ثقيل ويستغرق وقتًا طويلاً للهضم، أثناء هضم الطعام ، يمكن للمرء أن يعاني من التعب، إذا كنت تحب شرب مخفوق حليب الموز أضف قليلًا من القرفة لتعزيز الهضم.

2. الفاكهة مع وجبتك

يحب الكثير من الناس الجمع بين وجباتهم وسلطة الفواكه أو المخفوقات، لكن هذه الممارسة يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في الهضم.

يتم هضم الفاكهة بسهولة في المعدة، لكن وجبتك قد تتطلب مزيدًا من الوقت لذلك ، حتى يتم هضم الطعام ، تبدأ الفاكهة في التخمير، حاول تجنب تناول الفاكهة مع وجبتك أو بعد وجبتك مباشرة.

3. الجبن مع المشروبات الباردة

البيتزا والمشروبات الغازية هي المفضلة لدى الجميع في الواقع ، إنه جزء من كل احتفال تقريبًا في الوقت الحاضر. بقدر ما يبدو الأمر مغريًا ، فإن هذا المزيج غير مفيد لصحتك، يجب أن تتجنب شرب مشروب بارد مع الأطعمة المليئة بالجبن لأن هذا المزيج يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في الامتصاص، يمكن أن يسبب عدم الراحة.

4. الزبادي والفواكه الحمضية

يعتبر الزبادي والفاكهة من الوجبات الخفيفة المفضلة لكثير من الناس وتعتبر صحية للغاية.

ومع ذلك ، عندما يتلامس الزبادي مع الفاكهة الحمضية ، فإنه يقلل من الألياف الهضمية وينتج السموم، لذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الحساسية من البرد.

5. المشروبات الغازية بعد تناول النعناع

لا تجمع بين هذه المكونات أبدًا ، حيث يمكن أن تشكل السيانيد في معدتك وتؤدي إلى تدمير الجهاز الهضمي.