السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة الأجزاء الخطرة لـ 3 عقارات بحي الجمرك فى الإسكندرية

إزالة الخطورة من
إزالة الخطورة من العقارات المنهارة بالإسكندرية

تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، أعمال إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة ب3 عقارات بنطاق الحي وهم: العقار الكائن 14 شارع الشيخ البنا، والصادر له قرار هدم رقم 40 لسنة 2020 وخالٍ من السكان، بالإضافة إلى العقار الكائن 2 حارة ابن الصاغة،  العقار رقم شارع البلقاء.

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كما تابعت رئيس الحي، العقار الكائن 5 شارع البوصيري، والصادر له قرار إزالة وترميم رقم 3 لسنة 2022، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق لعرض العقار على لجنة المنشآت، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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وكان قد شهد حي الجمرك الأربعاء الماضي، انهيار 3 بلكونات من عقار قديم بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك وسط المدينة دون وقوع إصابات أو وفيات.

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وتلقت شرطة النجدة إخطارا بانهيار أجزاء من عقار حي الجمرك بمنطقة رأس التين أمام المستشفى البحري العام، و انتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة الجهات التنفيذية بحي الجمرك وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

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وتبين من المعاينة أن العقار المنهار جزئيا مكون من أرضي و3 طوابق، وقد تم انهيار 3 شرفات للطوابق العليا، حيث أن العقار  صادر له قرار ترميم وتم وضع كردون أمني أمام العقار لسلامة المواطنين، حتى الانتهاء من عرضه على لجنة المنشآت بالحي.

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إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة لجنة المنشآت الإسكندرية حي الجمرك بالإسكندرية عقار قديم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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