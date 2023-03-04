1500 متطوع بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى استقبلوا الرئيس السيسى فى المنيا (فيديو)

اصطف أكثر من 1500 متطوع، تابعين للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قرية المعصرة بمحافظة المنيا.

وزار الرئيس السيسى، الخميس، مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100٪ بمركز ومدينة ملوى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظة المنيا؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة.