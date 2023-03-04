الاثنين.. بني سويف تنظم مؤتمر مبادرة «أفريقيا مستقبل تجارة مصر»

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، وفد مجلس إدارة جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور المحاسب عصام سليمان رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس صابر عويس نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أسامة الحوتي الأمين العام لمجلس الإدارة، واللواء محمد النبوي المدير التنفيذي، حيث قام الوفد بتقديم دعوة لحضور ودعم اللقاء الثاني لمبادرة "أفريقيا مستقبل تجارة مصر" والذى سيتم تنظيمه على أرض محافظة بني سويف.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود المحافظ ودعمه الكبير لأعمال وجهود الجمعية في تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين، مؤكدين على أن جمعية المستثمرين شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الإدارة الشابة بالمحافظة.

وتطرق اللقاء لبعض تفاصيل المؤتمر المزمع تنظيمه يوم الاثنين 6 مارس بقاعة الياسمين - كورنيش النيل، والذى سيشهد حضور: رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والراغبين في التصدير، وسبل وآليات التصدير لأفريقيا، وعرض الموضوعات في هذا الشأن.

أكد المحافظ دعمه لمثل تلك الفعاليات التي تستهدف الارتقاء بملفات الاستثمار ودعم التصدير للعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة تستهدف في مشروعاتها هذا التوجه، والذى يدعم مكانة الاستثمار على أرض المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.

وفي سياق آخر، أهدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، درع المحافظة إلى اللواء أحمد مدحت مدير مركز معلومات شبكات المرافق، لبلوغه سن التقاعد، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ، وذلك تقديرا لجهوده المميزة خلال فترة عمله ، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح فيما هو قادم من عمل وجهد مخلص.

وأعرب "مدحت" عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف، مؤكدا على أن هذه اللفتة الطيبة تمثل له تقدير من الدولة لجهده خلال فترة عمله، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها تحت قيادته، ودعم المحافظ المتواصل لمنظومة العمل.