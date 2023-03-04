محافظ بني سويف يناقش نتائج 25 حملة للتفتيش المالي والإداري خلال أسبوعين

تواصل الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها في متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك في إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإداري، الذي يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.

حيث ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، الذي أعده وعرضه أحمد محمد دسوقي مدير عام الإدارة، بشأن نتائح المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها ، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 28 فبراير الماضي، والتي تضمنت القيام بأكثر من 25 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية

حيث تم تنظيم 5 زيارات على الوحدات المحلية والقروية " خلال الفترة المذكورة "، والتي شملت مجالس قروية بمراكز (بني سويف وببا والفشن) هي باروط وبياض العرب، قمبش وهليه، ودلهانس، وقد تم رصد بعض الملاحظات أثناء المرور الميداني، والتي تضمنت وجود بعض تراكمات القمامة والإشغالات ببعض المناطق، كما تم التنبيه بضرورة إعادة معدل استهلاك على الطبيعة للمعدات الموجودة بمجلس قروي باروط، بعدما تبين وجود بعض المعدلات غير مطابقة لكمية الوقود المنصرف للسيارات، وتكثيف المتابعة لرصد حالات البناء بدون ترخيص بوحدة دلهانس، بجانب التنبيه على مسئولي المخازن بالوحدة المحلية لقرية بياض العرب بالالتزام بالإجراءات واللوائح القانونية الخاصة بالمخازن بشأن إجراء المطابقة الربع سنوية وتقطيع البواقي، وأخذ إقرارات العهد في المواعيد المقررة لها.

وفي جانب المرور والمتابعة الميدانية للمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية، فقد تم تنفيذ 12 حملة تفتيشية على القطاع الصحي ، شملت (الوحدة الصحية بقرية بليفيا وباروط وسنور والعجرة وجبل النور والحيبة وهلية وإهوة وجاويش وتمام كساب) بجانب مكتب رعاية الطفل بشارع عبد السلام عارف ومكتب صحة رابع بمدينة بني سويف، كما تم تنظيم زيارة تفتيش لإدارة بني سويف الزراعية ووحدة التضامن الاجتماعي بقرية دلهانس، في حين تم فحص 2 شكوى عادية ، بجانب 6 نيابة إدارية " القسم الأول" وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.

وفي قطاع التعليم تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد من مدارس قرى ومدن المحافظة لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العملية التعليمية، وذلك بمدارس (الهلال الابتدائية والجزيرة الابتدائية والشيخ محمد متولي الشعراوي وباروط الصناعية العسكرية وخالد بن الوليد، والأقباط الإعدادية) بإدارة بني سويف التعليمية، وكذا مدرسة هلية الجديدة، حيث تم التنبيه بسرعة توفير الكتب المدرسية غير المتوفرة آنذاك، ومتابعة غياب الطلاب واتخاذ اللازم نحو صيانة أجهزة الحاسب الآلي، وإصلاح صنابير المياه وتغيير الخراطيم الخاصة بالحماية المدنية ببعض المدارس.