حملات مكثفة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة لحملات ضبط الأسواق والحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات؛ للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية ولسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس، والتاكسي، وعدم وجود أي زيادة بها، بالتعرفة الحالية، لعدم زيادة أسعار السولار.

يأتي هذا فضلاً عن متابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود للاطمئنان على انتظام عمل مواقف السيارات ومحطات الوقود والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية واستغلال المواطنين بأى صورة.



وأشار محافظ أسيوط، إلى تنظيم حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي وتحرير المحاضر للمخالفين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك إيجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" أو رقم "2135727/ 088" أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم "01000623873"، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.



حيث شنت الاجهزة التنفيذية بمراكز ديروط ومركز أسيوط وصدفا والقوصية وأبنوب حملات لمتابعة سير العمل واستقرار الأوضاع بمحطات الوقود ومواقف السيارات وضبط أي مخالفات أو تجاوزات بالقرى والمراكز وذلك تحت إشراف محمود نجار، رئيس مركز ديروط وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبد الرءوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي سيارات التاكسي أو النقل الجماعي أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية،لافتا إلى أنه تم تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين باستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عدم وجود أي زيادات في تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والمواصلات العامة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بعد تعديل أسعار البنزين نظرًا لعدم ارتفاع سعر السولار وتثبيته عند سعر 7.25 جنيه للتر مؤكدًا على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات في نطاق المحافظة، وذلك على خلفية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، والتي تضمنت تعديل أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتبارًا من صباح الخميس 2 مارس 2023 بعد متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وفي ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

حملات على محطات الوقود (3)

حملات على محطات الوقود (5)

حملات على محطات الوقود (6)

حملات على محطات الوقود (8)

حملات على محطات الوقود (9)