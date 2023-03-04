وكيل «أوقاف مطروح»: وصول قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم السبت، عن وصول قافلة دعوية لإدارة أوقاف الحمام لنشر التوعية الدينية بمدينة الحمام.

وأعدت خطة لحراك دعوي تشمل المساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب ومعاهد التمريض، بالإضافة إلى عدة مدارس بمدينة الحمام، حيث تمت التوعية خطورة الألعاب الإلكترونية وضرورة استثمار الأوقات.

وأوضح وكيل اوقاف مطروح ان الندوة التوعوية أكدت ضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية وضرورة ترسيخ مفهوم الوطنية، وعلو الهمة في طلب العلم، ثم انطلقت القافلة إلى مدرسة التمريض بمدينة الحمام، للتوعية بفضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وتناولت الندوات أيضًا الحديث عن الضمير الإنساني والتماس الأعذار، وخطورة التنمر وضرورة احترام الآخر، وخلق الرحمة، مشيرًا إلى أن القافلة مستمرة لمدة عشرة أيام تجوب من خلالها المؤسسات الحكومية لنشر التوعية الدينية والفكر الوسطي المستنير.

قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

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