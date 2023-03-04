السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «أوقاف مطروح»: وصول قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

جانب من فعاليات قافلة
جانب من فعاليات قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم السبت، عن وصول قافلة دعوية لإدارة أوقاف الحمام لنشر التوعية الدينية بمدينة الحمام.

وأعدت خطة لحراك دعوي تشمل المساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب ومعاهد التمريض، بالإضافة إلى عدة مدارس بمدينة الحمام، حيث تمت التوعية خطورة الألعاب الإلكترونية وضرورة استثمار الأوقات. 

وأوضح  وكيل اوقاف مطروح ان الندوة التوعوية أكدت ضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية وضرورة ترسيخ مفهوم الوطنية، وعلو الهمة في طلب العلم، ثم انطلقت القافلة إلى مدرسة التمريض بمدينة الحمام، للتوعية بفضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان الكريم. 

وتناولت الندوات أيضًا الحديث عن الضمير الإنساني والتماس الأعذار، وخطورة التنمر وضرورة احترام الآخر، وخلق الرحمة، مشيرًا إلى أن القافلة مستمرة لمدة عشرة أيام تجوب من خلالها المؤسسات الحكومية لنشر التوعية الدينية والفكر الوسطي المستنير.

قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

IMG-20230304-WA0032
IMG-20230304-WA0032
IMG-20230304-WA0031
IMG-20230304-WA0031
IMG-20230304-WA0029
IMG-20230304-WA0029
IMG-20230304-WA0028
IMG-20230304-WA0028
IMG-20230304-WA0027
IMG-20230304-WA0027
IMG-20230304-WA0026
IMG-20230304-WA0026
IMG-20230304-WA0025
IMG-20230304-WA0025
الاستعداد لشهر رمضان أوقاف مطروح مطروح مدينة الحمام قافلة دعوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

تضم 13 أجنبيًا.. سقوط شبكة النصب على المواطنين «هوج بول» (صور)

اسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. تفاصيل

وكيل «أوقاف مطروح»: وصول قافلة دعوية لنشر التوعية بمدينة الحمام

«تعليم مطروح» تهنئ طلاب مدرسة مصطفى أمين بالصعود لدور الـ16 بدورى أوائل الطلبة

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس