«جزارة المنيا» عن تكريمها من الرئيس السيسى: «كنت طايرة من الفرحة»

أعربت مريم رءوف، الشهيرة بـ"جزارة المنيا"، إحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بتكريم الرئيس لها، قائلة: "شعور جميل، وكنت فرحانة جدًا، وطايرة من الفرحة أني قابلت الريس.. ربنا يخليه ويجعله لمصر منصور ويخليه للشعب المصري".

وقالت مريم رءوف، خلال حوارها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن زوجها توفى بشكل مفاجئ، وترك طفلين، فقررت العودة إلى قريتها بالمنيا بأولادها، لافتة إلى أن أشقاءها كانوا يعملون بالجزارة، ووالدتها أقنعتها بفكرة العمل في مجال بيع اللحوم، وبدأ شقيقها الصغير بمساعدتها في بداية الأمر وبعد سنوات عملت في الجزارة.

وأضافت مريم أنها حاليًا أصبحت متمرسة في المجال وأصبحت جزارة ويعمل معها ابنها، وذكرت أنها في بداية الأمر كانت تذبح وتسلخ لوحدها، لافتة إلى أنها واجهت تحديات في بداية عملها بالجزارة، ولكنها تغلبت عليها بالوقت، وذكرت أنها علمت أولادها وزوجت ابنتها بدون مساعدة أحد، متابعة: "بحب أكل بعرق جبيني".

وأوضحت مريم أنها في البداية العمل بالجزارة كانت ردود فعل أهالي القرية متناقضة، ولم أتأثر بالسلبية منها.