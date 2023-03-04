المشدد 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل مواطن بقليوب

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية في القضية رقم 2022/20264 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 3358 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "طارق . م"، مقيم بمنطقة دائرة مركز قليوب، شرع في قتل المجني عليه "فتحي. ا" عمدًا بأن استوقفه حال مروره وتوجه صوبه حال رؤيته بأن بادره بطعنة في بطنه وصدره بسلاح أبيض "مطواة"، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال"، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.