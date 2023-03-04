السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى يطالب بزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى فى الموازنة الجديدة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البحث العلمي من أهم الأدوات والمحاور التى يُعول عليها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أنه مقياس ومؤشر لتقدم الدول، قائلًا: "البحث العلمى فى كل المجالات والقطاعات بداية من الزراعة والصناعة والتكنولوجيا ومختلف القطاعات التى لها دور كبير فى تقدم الشعوب وتوفير الاحتياجات الأساسية".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "البحث العلمى فى الزراعة على سبيل المثال يسهم فى زيادة الإنتاجية، ومن ثم يعد بمثابة خطوة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، فعلى سبيل المثال يوجد العديد من الدول التى انتهجت هذا النهج فى الزراعة من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الإنتاجية التى تعطي ضعف الإنتاج".

وطالب عضو مجلس النواب أن يحظى البحث العلمى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، على أن يتم زيادة المخصصات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد للمراكز البحثية، ويتم توجيه هذه المخصصات للبحث العلمى ودعم ورعاية المبتكرين وتشجيعهم للإقبال على هذه الخطوة والإشراف على إنفاق هذه المخصصات على الأبحاث بشكل مباشر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، له دور أساسى فى عملية البحث العلمى، إضافة لدور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مطالبًا بالانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، لدعم عملية البحث العلمى.

النائب عمرو هندي لجنة الشئون الاقتصادية البحث العلمي الزراعة والصناعة والتكنولوجيا القطاعات الاحتياجات الأساسية

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