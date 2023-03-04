السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة 2023

مرتبات
مرتبات

زادت معدلات البحث عن مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة 2023 عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة مالية جديدة لدعم موظفي الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدني 1000 جنيه شهريا، وكذلك زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الدعم المالي الشهري للمستفيدين من برنامج التكافل والكرامة بنسبة 25 % من بداية شهر أبريل المقبل.

مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة 2023

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات مالية لرفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية من موظفي الدولة أو أصحاب المعاشات أو المستفيدين من الدعم المالي لبرنامج تكافل وكرامة  على أن يتم تطبيقها من رواتب شهر أبريل المقبل حيث جاء نص القرار كما يلي :-

أولا زيادة مرتبات موظفي الدولة 

  • زيادة الحد الأدني لموظفي الدرجة السادسة بقيمة 1000 جنيه فأصبحت 3500 جنيه شهريا.
  • زيادة الحد الأدني لموظفي الدرجة الخامسة بقيمة 1000 جنيه فأصبحت 4200 جنيه شهريا.
  • زيادة الحد الأدني لموظفي الدرجة الرابعة بقيمة 1000 جنيه فأصبحت 4480 جنيه شهريا.
  • زيادة الحد الأدني لموظفي الدرجة الثالثة بقيمة 1000 جنيه فأصبحت 4800 جنيه شهريا.
  • زيادة الحد الأدني لموظفي الدرجة الثانية بقيمة 1000 جنيه فأصبحت 5200 جنيه شهريا.
  • زيادة الحد الأدني لموظفي الدرجة الأولى بقيمة 1000 جنيه فأصبحت 5800 جنيه شهريا.
  • زيادة رواتب حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة فأصبحت 6000 جنيه شهريا.
  • زيادة رواتب حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة فأصبحت 7000 جنيه شهريا.

تبكيرها بسبب رمضان.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

ثانيا زيادة المعاشات 

تصرف لأصحاب المعاشات المتقاعدين عن العمل بلوغ سن الـ 60 و المستفيدين منها بنسبة 15 %.

ثالثا زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة

 زيادة الدعم المالي للمستفيدين من برنامج التكافل والكرامة بنسبة 25 %.

رابعا رفع حد الإعفاء الضريبي

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنويا.

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مواعيد صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول لشهر مارس 2023

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة 2023 و موعد صرف مرتيات شهر مارس قبل بداية الشهر الكريم محور تساؤل عبر المنصات الإلكترونية حيث أعلنت وزارة المالية تبكير قبض مرتبات الموظفين عن شهر مارس بسبب شهر رمضان حيث تبدأ يوم 20 مارس.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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