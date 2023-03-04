اندلاع حريق في مخزن ملابس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

اندلع قبل قليل، حريقٌ في مخزن ملابس بعزبة الصعايدة بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد باندلاع حريق في مخزن ملابس بعزبة الصعايدة في مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف، للسيطرة على الحريق ونقل المصابين لأقرب مستشفى.