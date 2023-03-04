السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع حريق في مخزن ملابس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

حريق في مخزن
حريق في مخزن

اندلع قبل قليل، حريقٌ في مخزن ملابس بعزبة الصعايدة بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد باندلاع حريق في مخزن ملابس بعزبة الصعايدة في مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف، للسيطرة على الحريق ونقل المصابين لأقرب مستشفى.

الإسماعيلية حريق الإسماعيلية حريق الإسماعيلية اليوم ضحايا حريق الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

بيان مشترك من تين هاج وكلوب لجماهير يونايتد والليفر بشأن ضحايا طائرة ميونيخ

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا الأحد

«القوى العاملة» تطلق دورات تدريبية على 3 مهن بالوادى الجديد

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

حبس شاب هشم رأس عمه «بآلة حادة» فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس