السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير إدارة الرعاية الصحية بمطروح تتفقد المركز الطبى بالسنوسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقدت الدكتورة مروة عبدالمنعم، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، المركز الطبي بالسنوسية؛ للتأكد من حضور الأطقم الطبية طبقًا للجداول، وكذلك توافر المستلزمات والأدوية. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتكثيف المرور ومتابعة سير العمل وجودة الخدمة الصحية بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مطروح العام؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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الأطقم الطبية الرعاية الأساسية الشئون الصحية بمطروح تواجد الاطقم الطبية صحة مطروح وكيل وزارة الصحة بمطروح

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وائل لطفي

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