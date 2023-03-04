السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يتابع شكوى مواطنين من ضعف وانقطاع الكهرباء

فحص شكاوي المواطنين
فحص شكاوي المواطنين

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بضرورة التنسيق المتكامل وسرعة فحص شكاوي المواطنين والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والوقوف على متطلبات القرى وحصرها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، ووضع آليات لرفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وتابع محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الفشن، الإجراءات المنفذة حيال شكوى بعض المواطنين بقرية القضابى التابعة لمجلس قروي الفنت، والمتضررين من ضعف وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق، والناجمة عن تهالك عامود كهربائي قديم بمدخل القرية، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بالفنت باستبداله وزراعة عامود كهرباء جديد و نركيب الموصلات والعوازل وشد الأسلاك الكهربائية، حيث تم إعادة انتظام الخدمة وإزالة اسباب الشكوى.

كما تابع رئيس المركز أعمال تمهيد بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم الدفع بمعدات الحملة المكانيكية، لتمهيد وتنظيف شارع سعد زغلول وشارع بورسعيد وشارع الثورة وميدان الشيخ شمردل، ورفع ناتج العمل، فيما تم جمع القمامة بمناطق متفرقة من الشوارع والقرى، والتي أسفرت عن توريد 70طن قمامة إلى مصنع التدوير بسمسطا، وذلك لتحسين مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي للمدينة والقرى التابعة.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخدمات المقدمة للمواطنين مدينة الفشن قطاع الكهرباء قرية القضابي عامود كهربائى

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