السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

وحدات استيطانية
وحدات استيطانية

دعت ست دول أوروبية، اليوم السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان مشترك، "نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية".

وكذلك، نددت تلك الدول الأوروبية بهجمات نفذها فلسطينيون في الآونة الأخيرة وأودت بحياة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

في السياق ذاته، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.

إسرائيل دول اوروبية الضفة الغربية فرنسا المانيا اسبانيا إيطاليا بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مواطنو المنيا يشكرون الرئيس السيسى على تطوير قراهم: «زرتنا وجبت الخير معاك»

«القوى العاملة»: إطلاق أول دورة تدريبية على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

اختناق 4 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالجيزة

حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته فى الهرم 4 أيام

«ديسكفرى».. مفاجأة «WATCH IT» للأطفال فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية