6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

دعت ست دول أوروبية، اليوم السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان مشترك، "نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدمًا في بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية".

وكذلك، نددت تلك الدول الأوروبية بهجمات نفذها فلسطينيون في الآونة الأخيرة وأودت بحياة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

في السياق ذاته، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.