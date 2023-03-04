القبض على شخص أنهى حياة آخر بالاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الفيوم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم، من أحد المستشفيات، باستقبال جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبها جرح نافذ بالصدر، وآخر قطعي باليد.

وبسؤال والدة المتوفـى اتهمت "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز"، بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.