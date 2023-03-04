انطلاق منتدى «رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص» للمصريين الأفارقة غدًا

تنطلق فعاليات منتدى النهضة الاقتصادي في نسخته الثانية، والذي تنظمه جامعة النهضة، بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، غدًا الأحد في القاهرة، بعنوان "رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، وبحضور دكتور محمد معيط، وزير المالية، وممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية المصرية.

كما يحضر المنتدى لفيف من قيادات المجال الاقتصادي، من الخبراء و الاستشاريين المحليين والدوليين ولفيف من النواب المعنيين بالشأن الاقتصادى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من السفراء الأفارقة والعديد من الشركات الخاصة ورجال المال والأعمال وقيادات كبرى المؤسسات والشركات المصرية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع استعراض ما تم اتخاذه من سياسات وتدابير على المستوى الكلي، وأثرها على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ويشهد المؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة أكثر من 15 محورا مهما من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية ودور القطاع الخاص؛ وتناقش الجلسة الأولى الاقتصاد المصري في ظل التحديات والصدمات الدولية، كما يناقش المؤتمر عدد من المحاور المتمثلة في دور القطاعات الإنتاجية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك آليات ومعايير تعزيز القدرة الاقتصادية المصرية.

من جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه لا يمكن تصور وقت أفضل من الراهن؛ لمناقشة موضوعات المؤتمر، حيث تتعاظم التحديات الاقتصادية التي يجب علينا التكاتف لمواجهتها، مشددا أن تلك التحديات متداخلة ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تعاون فعال بين جميع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف الشرقاوي، أن أهمية المنصة الحوارية التي تنظمها جامعة النهضة، من خلال مؤتمرها هذا العام، تتزايد في الوقت الحالي، وخاصة بعد رؤية الاهتمام الكبير من الدولة بهذه المحاور، والذي ظهر أثناء عقد المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤى الوطنية تتكامل لوضع خارطة طريق، تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب، لربط العلم بالجانب التطبيقي البحثي ويشارك فيها مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه.

وتوقع أن يحقق المؤتمر نجاحا كبيرًا يتناسب مع الطموحات و الآمال المنعقدة عليه؛ وأعرب عن دعمه الكامل للمؤتمر، لافتا إلى أنه يثمن الخطوات الجادة التي تتخذها الجامعة في سبيل إنجاح هذا المؤتمر، وتعد مثل هذه المؤتمرات بمثابة منبراً ومرشدا للكوادر الطلابيه المهتمة بالشأن الاقتصادي.

وأكد الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، أن تنظيم الجامعة لهذا المنتدى يأتي إدراكا لدورها الهام في مواجهة التحديات التي تقابل المجتمع، ونوه إلى دور الجامعة باعتبارها من أهم المؤسسات التعليمية التي تحقق التقدم للمجتمعات، معربا عن تمنياته أن تسفر الجلسات عن نتائج مثمرة تخدم الاقتصاد المصري و الإفريقي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد الخضراوى عميد كلية الادارة ورئيس هذه النسخة، إن منتدى جامعة النهضة الاقتصادي يعد منصة اقتصادية فكرية، تقوم بالرصد المستمر لأبرز المؤشرات والتطورات المالية، والنقدية، والتنافسية للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، و بنهج يعزز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى النمو الشمولي المستدام، والذي ينعكس أثره على المواطن والمجتمع، فضلاً عن استعراض أهم التحديات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة وتتبع أثرها على الاقتصاد المصري وأفضل السبل لمواجهتها، حيث يقدم المنتدى عدد من التوصيات العملية القابلة للتطبيق إلى الجهات ذات العلاقة من أجل التأثير الإيجابي في صناعة السياسات الاقتصادية.