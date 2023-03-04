مصرع مواطن صدمه قطار ببنى سويف

لقى مواطن مصرعه، إثر صدم قطار له بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية تزمنت الشرقية مركز بنى سويف.

تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من مزلقان قرية تزمنت الشرقية، دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.