وزير النقل: بدء تشغيل كوبرى كفر الدوار على «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى تجريبيًا

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، عن بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار العلوي بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه وفقًا لقياسات الجودة العالية، بطول 625 مترا وعرض 24 مترا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه؛ ما يسهم في تخفيف الزحام في منطقة قريتي معمل القزاز وقوبانيه لوقين ومنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وقال وزير النقل إن المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة للوزارة نحو تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارات لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري"، مشيرا إلى أن شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري (إحدى شركات وزارة النقل) هي من قامت بتنفيذ كوبري كفر الدوار العلوي.

وأضاف أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء 10 كباري 9 منها علوية للسيارات وكوبري مشاة وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الإجمالية 93%، وتم الانتهاء من 6 كباري علوية هي (الشرقاوية - قلما - الشموت - عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبري كفر الدوار العلوي) وكوبري مشاة (دسونس الحلفاية) وجار تنفيذ 3 كباري علوية (كوبري جنبواي - كوبري دسونس أم دينار - كوبري كوم إشو)، مشيرا إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأكد الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق، أشار الوزير إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها / بركة السبع (اتجاه الإسكندرية) بطول 15 كم، ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الأسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (اتجاه القاهرة) وجار تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم، ورفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم، والمسافة (بركة السبع / طنطا / كفر الزيات) بطول 20 كم، والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (اتجاه الإسكندرية).