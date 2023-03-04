السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتى ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة.. اليوم

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة من الأمور التي تهم جمهور كرة القدم العالمية وخاصة مباريات الدوري الانجليزي حيث يبحث البعض في مصر وخارجها عبر الإنترنت عن موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج لمشاهدة المتعة والإثارة في الدوري الأقوى في العالم لذا فإننا خلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل حول موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المثير.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد 

ويستضيف استاد الإتحاد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه 3:30 بتوقيت مكة المكرمه وقطر والواحدة والنصف بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

وتنقل قنوات بين سبورت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في دول الشرق الأوسط كما تقوم بإجراء تغطية مميزة للمباريات فضلا عن تحليل الأداء الفني لكل فريق وكذلك تحليل ومتابعة القرارات التحكيمية والتعليق عليها.

 

 ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري 

و يحل فريق نادي مانشستر سيتي في وسافة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقاط 55 نقطة بفارق خمس نقاط كاملة عن متصدر الدوري فريق نادي أرسنال صاحب الـ 60 نقطة وخاض كلا الفريقين 25 مباراة في هذا الموسم نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بـ 17 مباراة بينما تعادل في 4 مباريات وهزم فى 4 مباريات.

 

أما فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فخاض 23 مباراة خلال مشوارة في الدوري حصد خلالها 41 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة و هزم في مباراتين. 

 

ويسعى كل من الفريقين في الفوز في هذه المباراة لتحسين موقعه في جدول الدوري فعلى سبيل المثال يبحث فريق مانشستر سيتي إلى تقليص الفارق بينه وبين نظيره فريق نادي ارسنال الذي ينازعه على صدارة الجدول ليحتفظ بلقب الدوري لهذا الموسم فيما يطمح فريق نادي نيوكاسل يونايتد في الفوز بالمباراة للاقتراب من الدخول إلى المربع الذهبي في الدوري الانجليزي.

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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