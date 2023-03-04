السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أنوشكا لـ«محمد جابر»: «أتمنى تغنى على المسارح العالمية باسم مصر»

أنوشكا
أنوشكا

انبهرت لجنة تحكيم "الدوم" بصوت محمد جابر "أوبرا" خارج المنافسة، وذلك خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني من برنامج الدوم.

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة الغناء والمتمثلة في أنوشكا، أمير طعيمة، حميد الشاعري، عن إعجابها الشديد بهذا الصوت، حيث قالت أنوشكا: "فيه نجوم مصريين كبار بيغنوا أوبرا على المسارح العالمية، أتمنى في يوم من الأيام تكون بتغني في العالم باسم مصر".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

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أنوشكا محمد جابر الدوم غناء الأوبرا برنامج الدوم

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