السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ليديا لوتشانو تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية «قال جالى بعد يومين»

ليديا لوتشانو
ليديا لوتشانو

أبهرت المتسابقة ليديا لوتشانو، ابنة محافظة القاهرة، لجنة تحكيم برنامج "الدوم" عن فئة الغناء، المكونة من المطربة أنوشكا، حميد الشاعري، أمير طعيمة، بأغنية "قال جالي بعد يومين".

"الدوم"

وقالت الفنانة أنوشكا: "أنا مؤمنة بالصدق في الأغنية، وحقيقي انتي بتوصليني لمرحلة الصدق دي".

كما عبر أمير طعيمة عن إعجابه الشديد بأداء المتسابقة بهذه الغنوة، معبرًا: "أنا متفاجيء بيكي النهاردة، برافوا عليكي حقيقي".

اكتشاف المواهب

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ليديا لوتشانو الدوم قال جالي بعد يومين دي ام سي اكتشاف المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

30 ألف شخص يشاركون فى مظاهرات لنشطاء المناخ بالنمسا

هنا الزاهد برفقة هنا شيحة بملابس الإحرام

لاتسيو يُوقف سلسلة انتصارات نابولى فى الدورى الإيطالى

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟