ليديا لوتشانو تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية «قال جالى بعد يومين»

أبهرت المتسابقة ليديا لوتشانو، ابنة محافظة القاهرة، لجنة تحكيم برنامج "الدوم" عن فئة الغناء، المكونة من المطربة أنوشكا، حميد الشاعري، أمير طعيمة، بأغنية "قال جالي بعد يومين".

"الدوم"

وقالت الفنانة أنوشكا: "أنا مؤمنة بالصدق في الأغنية، وحقيقي انتي بتوصليني لمرحلة الصدق دي".

كما عبر أمير طعيمة عن إعجابه الشديد بأداء المتسابقة بهذه الغنوة، معبرًا: "أنا متفاجيء بيكي النهاردة، برافوا عليكي حقيقي".

اكتشاف المواهب

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.