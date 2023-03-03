دورى أبطال إفريقيا.. النيران الصديقة تمنح الوداد انتصارا صعبا على فيتا كلوب

فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت المباراة قد تأجلت بسبب مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية .

وسجل جي ميجيما لاعب فيتا كلوب هدف المباراة الوحيد لصالح الوداد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.

ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتا كلوب عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنجولي المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الثالث.

