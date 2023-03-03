الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المباحث تستعلم عن حالة شخص سقط من علو بأكتوبر

أصيب شخص إثر سقوطه
أصيب شخص إثر سقوطه

أصيب شخص إثر سقوطه من علو بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الجمعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو أمام سنتر الهدى بالحي الـ12.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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رسائل المنيا

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