طارق النهري: الإقبال على انتخابات نقابة المهن التمثيلية جيد جدًا

قال الفنان طارق النهري إن الإقبال على انتخابات نقابة المهن التمثيلية جيد جداً ويدل على تكاتف الفنانين ومراعاتهم لمصالح نقابتهم، معربا عن سعادته الكبيرة لهذا التوافد وحرص الجميع على الحضور.

وأشار إلى أنه يشارك في ماراثون شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 بمسلسل “جعفر العمدة” مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم وحضر حتى الآن من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.

ترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية وهم، الفنان أحمد السيد عبدالمطلب ــ أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودةــ حلمي فودة، الفنان أشرف زكى "النقيب الحالي.

بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبه، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال، محمد عاشور، محمد صلاح آدم، صلاح طافش، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم من نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في نهاية اليوم.