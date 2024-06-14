"خارطة طريق" فرنسية لكبح التوتر بين إسرائيل ولبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، خلال "قمة مجموعة السبع" أن فرنسا وأمريكا وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية.

وتهدف خارطة الطريق الفرنسية إلى احتواء التوترات على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وفق "فرانس برس".

وصرح ماكرون للصحفيين في ختام يوم أول من الاجتماعات في جنوب إيطاليا: "أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "اعتمدنا مبدأ ثلاثية تجمع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".

وتهدف هذه الآلية إلى تنسيق المبادرات التي تقوم بها باريس وواشنطن.

وتحاول فرنسا منذ نهاية يناير احتواء المواجهات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والتي تتسع رقعتها.

وكانت باريس قد طرحت مبادرة أولى، تم تعديلها بداية مايو بناء على طلب بيروت التي اعتبرت أن صيغتها تصب إلى حد بعيد في مصلحة اسرائيل.

وتنص الخطة خصوصا على وقف أعمال العنف من الجانبين وانسحاب قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى حتى مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، بحسب مسؤولين لبنانيين.

وتنص أيضا على أن تمنح قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) حرية تحرك كاملة في المنطقة، مع تعزيز دور الجيش اللبناني.

ويرفض "حزب الله" الخوض في أي مفاوضات من هذا النوع، مشترطًا وقفًا دائمًا لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.