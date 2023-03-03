برلمانى: قرارات الرئيس السيسى يستفيد منها 35 مليون مواطن

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن قرارات الرئيس السيسي أمس الخميس، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، لا سيما زيادة الأجور والمعاشات جاءت في توقيت مناسب، لمساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.

وأشار نشأت العمدة، في بيان له اليوم، إلى أن تلك القرارات أسعدت جموع المصريين، خصوصًا أنها تساهم بشكل كبير في الحد من معدلات التضخم المتزايد وكذلك ارتفاع الأسعار.

وقال النائب نشأت العمدة، إن هذه القرارات تأتي استجابة للمتطلبات المعيشية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، متابعًا: القيادة السياسية استشعرت أن المواطن، خاصة محدودي الدخل وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة في حاجة ماسة لزيادة الأجور لمواجهة تلك الأعباء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس يستفيد منها نحو 35 مليون مواطن، سواء موظفين أو أصحاب المعاشات، وكذلك مستحقي دعم تكافل وكرامة.

وتوقع العمدة، أن حزمة القرارات الرئاسية تخفف من حدة الغلاء وتواجه الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المواطن.

وأشار نائب الصعيد، إلى الردود الإيجابية على كافة المستويات بعد هذه القرارات، حيث جاءت مرضية لملايين المصريين.