الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قرارات الرئيس السيسى يستفيد منها 35 مليون مواطن

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن قرارات الرئيس السيسي أمس الخميس، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، لا سيما زيادة الأجور والمعاشات جاءت في توقيت مناسب، لمساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.

وأشار نشأت العمدة، في بيان له اليوم، إلى أن تلك القرارات أسعدت جموع المصريين، خصوصًا أنها تساهم بشكل كبير في الحد من معدلات التضخم المتزايد وكذلك ارتفاع الأسعار.

وقال النائب نشأت العمدة، إن هذه القرارات تأتي استجابة للمتطلبات المعيشية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، متابعًا: القيادة السياسية استشعرت أن المواطن، خاصة محدودي الدخل وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة في حاجة ماسة لزيادة الأجور لمواجهة تلك الأعباء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس يستفيد منها نحو 35 مليون مواطن، سواء موظفين أو أصحاب المعاشات، وكذلك مستحقي دعم تكافل وكرامة.

وتوقع العمدة، أن حزمة القرارات الرئاسية تخفف من حدة الغلاء وتواجه الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المواطن.

وأشار نائب الصعيد، إلى الردود الإيجابية على كافة المستويات بعد هذه القرارات، حيث جاءت مرضية لملايين المصريين.

الأجور والمعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن برامج تكافل وكرامة تحسين دخول العاملين دعم تكافل وكرامة زيادة الأجور والمعاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

أهالي قرية الأعلام بالفيوم يشيعون جثمان محامي بعد التعدي عليه بطريقة وحشية

أسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 بالمصنعية

موعد تقديم النيابة العامة 2023

تركيا: تحديد 214 ألف مبنى متضرر من الزلزال للهدم الفورى

نقل جثة شاب لمشرحة مستشفى مطاى عقب مصرعه أسفل عجلات القطار بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟