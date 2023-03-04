جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدررة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة، مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها محاولة راكبة أوكرانية مغادرة إلى مولدوفا تهريب عدد من شرائط الأدوية المخدرة، تم تكليف مأمور الجمرك المعين بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود ١٨٠ شريط بإجمالي ١٨٠٠ قرص من مواد مخدرة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦ لسنه ٢٠٢٣، وإحالة الركبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.