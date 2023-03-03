الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«منها كتاب لخورخى لويس بورخيس».. 3 كتب جديدة عن قصور الثقافة

غلاف كتاب الألف
غلاف كتاب "الألف"

صدر حديثاً عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 3 كتب جديدة عن سلسلة آفاق عالمية تحت رئاسة الدكتور أنور إبراهيم.

وصرح الشاعر والمسرحي جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن الأعمال الصادرة عن سلسلة آفاق عالمية هي كتاب "المسرح الألماني المضاد" والكتاب من ترجمة الدكتور أسامة أبو طالب مع دراسة وتقديم لمسرح الألماني راينر فيرنر فاسبدر، حيث يضم الكتاب أربعة نصوص مسرحية لهذا الكاتب، هي "حرية بريمر- دم على حلق قطة- كاتسل ماخر- لا أحد شرير ولا أحد طيب".

وصدر أيضًا كتاب "ما الأدب" لجان بول سارتر ترجمة وتقديم الدكتور محمد غنيمي هلال.

وأخيرًا صدر كتاب "الألف" للكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس ترجمة الدكتور محمد أبو العطا ويضم مجموعة من نصوصه السردية المدهشة منها "الاقتراب من المعتصم - مكتبة بابل - الانتظار - الألف - الآخر".

وفي النهاية نوه جرجس شكري إلى أن هناك المزيد قريبًا في إصدارات الهيئة في سلاسلها المختلفة. 

صدر حديثا قصور الثقافة سلسة آفاق عالمية جرجس شكري الهيئة العامة لقصور الثقافة

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رسائل المنيا

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